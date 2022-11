Reentrada descontrolada de foguetão chinês deixa Portugal em alerta

Eurocontrol, que controla o tráfego aéreo europeu, prevê que o aparelho vai voar, durante pouco mais de uma hora, sobre a península ibérica.

Parte do espaço aéreo espanhol e português foi afetado, esta manhã de sexta-feira, durante a reentrada de um foguetão chinês na atmosfera, que perdeu o controlo e começou a seguir uma trajetória imprevista.Durante a órbita de descida, o foguetão Long March 5B, que transporta peças para a construção da estação espacial chinesa Tiangong, ameaçou passar sobre a Península Ibérica e cair, um dia antes do previsto.A Eurocontrol, que controla o tráfego aéreo europeu, e a Agência Europeia para a Segurança da Aviação fecharam parte do espaço aéreo peninsular durante quase uma hora. A Catalunha, as Ilhas Baleares, Aragão, Navarra, La Rioja e Castela e Leão foram as comunidades autónomas que cessaram toda a atividade aérea entre as 9h30 e as 9h45 desta manhã (menos uma hora em Portugal).A partir das 10h30 (9h30 em Portugal), todos os aeroportos afetados foram gradualmente reativados, embora os atrasos continuem a registar-se ao longo do dia.

No entanto, espera-se que os destroços do foguetão, na sua dupla órbita à volta da Terra, possam passar uma segunda vez perto da Península Ibérica antes de finalmente se dirigirem para o Oceano Índico. Embora não se saiba exactamente qual será o seu itinerário nesta segunda passagem, não se espera que cause tantos distúrbios aéreos.