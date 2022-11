Detido jovem de 23 anos por suspeitas de partilhar pornografia de menores na internet

Suspeito foi detido na posse de "inúmeras imagens e representações realistas de abuso e exploração sexual".

A Polícia Judiciária (PJ) do Norte deteve um jovem, de 23 anos, por suspeitas de partilhar pornografia de menores na internet, desde janeiro deste ano.



Os crimes eram efetuados a partir de acessos registados no nosso país, tendo começado a ser investigados a partir de uma sinalização de entidades internacionais, revela a PJ em comunicado.



A investigação permitiu detetar na posse do arguido "inúmeras imagens e representações realistas de abuso e exploração sexual envolvendo menores", levando o suspeito a ser detido em flagrante delito.



O detido já foi presente a primeiro interrogatório judicial para aplicação das medidas de coação.