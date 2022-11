Colisão entre carro e camião provocou constrangimentos no trânsito em Braga

Duas viaturas obstruíram uma via que dá acesso a uma rua com bastantes serviços.

Uma colisão entre um carro e um camião aconteceu durante esta manhã de sexta-feira, no cruzamento da avenida Padre Júlio Fragata e da rua D. Pedro V, em São Victor, Braga.Apesar de não se registarem feridos, a colisão provocou constrangimentos no trânsito, uma vez que as duas viaturas obstruíram uma via que dá acesso a uma rua com bastantes serviços.A PSP esteve no local a monotorizar o trânsito.O carro já foi retirado do local, tendo sido levado por um reboque. O camião, por não ter sofrido grandes danos, seguiu viagem após a PSP ter estado no local.