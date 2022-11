Autocarro da Carris apedrejado em Camarate

Um dos passageiros do autocarro sofreu ferimentos no pescoço.

Um autocarro da Carris foi apedrejado esta quinta-feira na rua dos Fetais, em Camarate. Há registe de um ferido e outras pessoas precisaram de ser assistidas no local.O alerta foi dado às 21h desta quinta-feira.Um dos passageiros do autocarro sofreu ferimentos no pescoço resultantes da travagem brusca da viatura.A PSP de Loures tomou conta da ocorrência, mas até ao momento não houve qualquer detenção e não há suspeitos identificados.