Homem detido por forçar antiga colega de escola a práticas sexuais na via pública

Arguido já tinha sido condenado a pena de 11 anos de prisão.

A Polícia Judiciária (PJ) deteve, em flagrante delito, um homem suspeito da prática do crime de coação sexual sobre uma antiga colega de escola, em Palmela.O detido já tinha sido anteriormente condenado a uma pena de 11 anos de prisão, estando neste momento a aguardar a pena a possibilidade de recorrer.O homem é agora acusado pela prática de diversos crimes sexuais tendo, neste caso, intercetado a vítima, de 24 anos, na via pública, agarrando-a e forçando-a a várias práticas sexuais, como se pode ler no comunicado da PJ.O detido, de 27 anos, foi presente a primeiro interrogatório judicial, na sequência do qual lhe foi aplicada a medida de coação de prisão preventiva.