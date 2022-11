Jornalista que entrevistou pai de Mahsa Amini foi detida pela polícia do Irão

Nazila foi presa em casa de um familiar e depois transportada para prisão de Evin.

"Another journalist arrested in #Iran and imprisoned in Evin prison in Tehran. Aware of the danger, Nazila Maroufian, from the city of Saqqez (like Mahsa Jina Amini) was arrested after she published her interview last week with the father of #MahsaAmini ." https://t.co/GStt4hkx8t — news & ?iews (@eclectelectric) November 4, 2022

Uma jornalista, que ajudou a divulgar o caso de Mahsa Amini, foi detida pelas forças de segurança do Irão este domingo. A detenção surgiu no seguimento de uma entrevista que a jornalista fez ao pai da jovem assassinada.Nazila Maroufian, uma jornalista da cidade natal de Amini, Saqez, localizada no Curdistão, foi detida na casa de um familiar, no Teerão, sendo posteriormente transferida para a prisão de Evin. A jornalista, que trabalhava para o site "Ruydad24", publicou a entrevista com o pai de Mahsa, Amjad, no passado dia 19 de outubro, segundo informação divulgada esta sexta-feira pela imprensa nacional.A jornalista publicou nas redes sociais o link que remetia para o artigo e na mesma publicação escreveu algumas frases ironicas, nomeadamente que não tencionava cometer suicidio e garantia que não tinha qualquer doença adjacente, em referência às justificações da polícia da moralidade sobre a alegada causa da morte de Mahsa Amini.Na entrevista, o pai da jovem assassinada, garantiu que a filha não tinha qualquer problema de saúde.A jovem jornalista revelou que durante uns dias não pôde partilhar o artigo relativo à entrevista que fez ao pai de Mahsa e que a família estava a ser ameaçada. Entretanto, a entrevista já foi retirada da internet, segundo informação partilhada pela imprensa nacional.Durante a onda de protestos do Irão, já foram presos cerca de 54 jornalistas, sendo que apenas 12 já foram libertados sob fiança. Até à data, já morreram 160 pessoas nas manifestações.Após a morte de Mahsa Amini, foram várias as manifestações que se fizeram sentir no Irão e que já decorrem há cerca de sete semanas (tiveram início no dia 16 de setembro). Apesar dos múltiplos avisos das autoridades, os manifestantes continuam os protestos, exendendo-os para as universidades, residências e principais avenidas do país.