É fã de Harry Potter? Saga pode voltar em parceria com autora J.K Rowling

Último filme da saga foi em 2011.

Depois de 11 anos sem a magia dos filmes de Harry Potter, a ideia de um regresso está a ser novamente explorada pela Warner Bross.

, David Zaslav, contou à revista The Hollyood Reporter que tem vontade de trazer aos ecrãs de cinema mais filmes da saga em colaboração com a autora dos livros, J.K. Rowling. Esta pode ser uma aposta muito lucrativa, uma vez que a saga tem fãs de todas as idades e em todo o mundo. Em 2011, saiu a segunda parte do filme 'Harry Potter e os Talismãs da morte'. Este marcou o fim de uma saga de sete filmes adorada por muitos. Hollywood tentou ainda aproximar os fãs da realidade mágica, que apreciavam com os filmes da saga dos 'Monstros Fantasticos', uma prequela de Harry Potter, inspirada também em livros de J.K Rowling, mas estes não tiveram tanta adesão. Em 2011, saiu a segunda parte do filme 'Harry Potter e os Talismãs da morte'. Este marcou o fim de uma saga de sete filmes adorada por muitos. Hollywood tentou ainda aproximar os fãs da realidade mágica, que apreciavam com os filmes da saga dos 'Monstros Fantasticos', uma prequela de Harry Potter, inspirada também em livros de J.K Rowling, mas estes não tiveram tanta adesão.

Apesar do entusiasmo dos fãs, a questão que se coloca é se o elenco demonstrará interesse em voltar a participar em filmes com ligação à escritora. Depois de todas as polémicas em que a autora dos livros tem estado envolvida, vários atores do elenco demonstraram interesse em afastar-se.

Em causa, estão certos indícios nos livros de antissemitismo e de racismo. A escritora também tem vindo a ser alvo de críticas depois de assumir publicamente que é contra os transexuais. "O elenco de Harry Potter não é transfóbico", explica Daniel Radcliffe, ator que deu vida a Harry nos filmes, numa entrevista à Indiewire.