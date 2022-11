Leiria foi eleita a melhor Cidade Europeia do Desporto de 2022

Cidade portuguesa mostrou capacidade de fazer valer o lema "de todos para todos".

Leiria foi eleita a Melhor Cidade Europeia do Desporto em 2022 pela Associação das Cidades Europeias do Desporto (ACES Europe), que reconheceu o "trabalho extraordinário" e o "grande esforço" do Município.

Na corrida pelo título de melhor cidade estavam ainda as cidades europeias de Cartagena e Getafe (Espanha), L'Aquila, Macerata, Treviso e Sesto San Giovanni (Itália), Panagyurishte (Bulgária) e Rijeka (Croácia), mas Leiria mostrou capacidade de fazer valer o lema "de todos para todos".





Até final do mês de outubro, data de entrega do dossiê avaliado pela Fundación Deportiva Municipal de Valência, entidade independente escolhida pela ACES Europe para analisar todas as candidaturas, Leiria tinha recebido 300 atividades de cariz popular, competitivo, formativo e de desporto adaptado, mobilizando 217.502 participantes, 358.897 espetadores e 7.924 voluntários.