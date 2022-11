Mulheres chinesas sofrem pressão para adotarem papéis domésticos

Lei de género na China foi atualizada e pede adoção de ideais familiares e conservadores.

As mulheres chinesas enfrentam uma pressão crescente para optarem pelo papel de donas de casa, invés de uma profissão. Após recordes nas taxas de natalidade e da descida no número de casamentos, a China continua a esperar que as mulheres adotem uma postura submissa e de cuidados do lar, refere uma reportagem da revista Fortune.

Uma adaptação da Lei de Proteção dos Direitos e dos interesses da Mulher, aprovada este domingo, introduziu algumas normas morais que cabia ao público feminino observar e respeitar. "As mulheres devem respeitar e obedecer às leis nacionais, respeitar a moral social, a ética profissional e os valores familiares", de acordo com o capítulo de abertura da lei. A lei será adotada a parir do próximo ano.



"A China está a tentar utilizar leis para regular e disciplinar as mulheres", conta Xiaowen Liang, uma feminista e advogada à Fortune.