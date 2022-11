Juíza que decidiu que bebé amamentada pela mãe devia dormir em casa do pai afastada do processo

Mãe acusou magistrada do Tribunal de Família e Menores de Cascais de maus-tratos e parcialidade.

Andreia Ramos Cabrita, juíza do Tribunal de Família e Menores de Cascais, foi afastada do processo que, em outubro, tinha ordenado a custódia partilhada com o pai de uma bebé de 10 meses ainda a amamentar. A criança passaria fins-de-semana alternados na casa do pai, com pernoita. O Tribunal da Relação de Lisboa veio agora afastar a magistrada do processo em questão.Segundo a imprensa nacional, a mãe apresentou dias depois uma queixa-crime contra a magistrada, por maus-tratos e parcialidade.No entanto, a progenitora assegurava que a menor não se adaptava ao biberão."Entendemos existir uma situação excecional que aconselha a que a srª juíza não permaneça na condução dos autos", disse a vice-presidente do Tribunal da Relação de Lisboa, e acrescentou que a decisão se baseou em "aspetos graves que incidiam estar posta em causa a confiança sobre imparcialidade" de Andreia Ramos Cabrita.O Ministério Público ainda não fez nenhuma acusação contra a magistrada.