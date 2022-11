Papa escolhe no Porto novo bispo da diocese de Angra

D. Armando Esteves Domingues vai para os Açores em janeiro.

No demorado xadrez da nomeação de bispos para as dioceses houve agora uma jogada. Depois de mais de um ano à espera, Angra já tem bispo. D. Armando Esteves Domingues, atual bispo auxiliar do Porto, foi esta sexta-feira nomeado pelo Papa como novo responsável da diocese açoriana.