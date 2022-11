Criança de dois anos atropelada pelo trator do avô em Mirandela

Uma criança de dois anos foi atropelada mortalmente pelo trator do avô, este sábado, em Mirandela.

O alerta foi dado às 12h00.

O menor entrou em paragem cariorrespiratória, tendo o óbito sido declarado no local.De acordo com fonte dos Bombeiros de Mirandela, no local esteve uma corporação de bombeiros e um helicóptero de Macedo de Cavaleiros.Tanto a família como alguns elementos das equipas que estiveram no local estão a receber apoio psicológico.