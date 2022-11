Motociclista em estado grave após despiste em Matosinhos

Vítima foi projetada para os separadores centrais da A4

Um motociclista ficou ferido com gravidade, esta tarde, após a mota em que seguia despistar-se na A4, perto da saída para Custóias, em Matosinhos.



O alerta foi dado às 14h44 e os Bombeiros de Leixões, com o apoio da Viatura Médica de Emergência e Reanimação do hospital Pedro Hispano, foram encaminhados para o local.

Ao que tudo indica, a vítima, que foi já hospitalizada, acabou projetada para os separadores centrais da autoestrada.