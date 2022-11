Morre menina de 12 anos baleada por Bolsonarista ao comemorar eleição de Lula

Atirador já está preso.

A menina de 12 anos baleada, este domingo, quando comemorava a vitória de Lula da Silva nas presidenciais, morreu no hospital onde estava internada desde então em estado grave, na cidade de Belo Horizonte, capital do estado de Minas Gerais. Luana Rafaela Oliveira Barcelos lutou vários dias pela vida, mas não resistiu aos ferimentos provocados pelas balas que a atingiram na região abdominal.

Luana comemorava a vitória de Lula com outras pessoas da família e vizinhos na rua de casa ao início da noite de domingo, logo após a confirmação da eleição do antigo presidente para mais um mandato, quando um homem, que nas redes sociais se assume como apoiante de Jair Bolsonaro, começou a atirar contra o grupo. Identificado como Ruan Milton da Luz, o atirador, que já está preso, atingiu ainda uma vizinha de Luana, ferida numa das pernas.

Mesmo antes de ser confirmada a morte de Luana, Ruan já tinha tido a prisão preventiva decretada pela justiça por outra morte, a do jovem advogado Pedro Henrique Dias, de 28 anos, ocorrida na mesma altura. Depois de balear a menina, segundo as investigações, Ruan Milton da Luz continuou a andar pelas ruas do bairro com duas pistolas e uma faca e, numa rua próxima, fez vários disparos contra um grupo de familiares e amigos que comemoravam também a eleição de Lula na garagem da casa da família do jovem.

Pedro foi atingido e morreu instantaneamente no local. A mãe e uma prima foram baleadas nos braços.



Perseguido por populares, Ruan correu e tentou esconder-se numa região de mata, mas foi descoberto e entregue à polícia. De acordo com o que declarou ao ser preso, estava bêbado, ficou revoltado com a derrota de Jair Bolsonaro e decidiu sair de casa com as duas pistolas e a faca para, segundo ele, caçar traficantes, começando a atirar a esmo no meio da rua.