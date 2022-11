FC Porto regressa aos triunfos na I Liga com goleada ao Paços de Ferreira

Jogo decorreu no estádio do dragão.

O FC Porto regressou este sábado às vitórias na I Liga portuguesa de futebol com um triunfo por 4-0 frente ao Paços de Ferreira, em jogo da 12.ª jornada, subindo de forma provisória ao segundo lugar da competição.

No Estádio do Dragão, o FC Porto marcou por intermédio do brasileiro Evanilson, aos quatro e 39 minutos, pelo iraniano Taremi, aos 31, e beneficiou de um autogolo de Juan Delgado, aos 55, e voltou a ganhar, depois de uma derrota e um empate nos dois últimos jogos do campeonato.

Com este triunfo, os 'dragões' sobem provisoriamente ao segundo lugar com 26 pontos, mais um ponto que o Sporting de Braga e a cinco do líder Benfica, equipas que ainda não jogaram, enquanto o Paços de Ferreira continua sem vencer no campeonato e é último com apenas dois pontos.