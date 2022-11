Igreja ordena investigação de casos de pedofilia em Joane

Novo arcebisto, D.José Cordeiro, exige que investigação do caso de Fernando Sousa e Silva vá até ao fim.

A arquidiocese de Braga está a tentar reunir vários tipos de provas, das quais fazem parte testemunhos de vítimas, relacionadas com o padre Fernando Sousa e Silva que, durante vários anos, terá abusado de centenas de menores, no confessionário em Joane , aldeia em Famalicão.Essas provas deverão ser incorporadas num relatório elaborado pela Comissão de Proteção de Crianças e, depois deste relatório estar terminado, deverá posteriormente ser enviado ao arcebispo de Braga que terá de decidir se o caso avança (ou não) para o tribunal eclesiástico, bem como se o Vaticano será informado, segundo informação divulgada pelo jornal Nascer do Sol.