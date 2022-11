Atentado bombista na Somália, estimam-se cerca de 15 mortos

Ataque foi reivindicado pelo grupo extremista Al-Shebab.

Pelo menos 15 pessoas morreram, no sábado, no sul de Mogadíscio, num ataque terrorista, reivindicado pelo grupo extremista Al-Shebab, perto de uma instalação de treino militar.

As forças de segurança somalis disseram a meios de comunicação social que o ataque foi executado por um bombista suicida, no exterior de uma base do exército, situada numa antiga fábrica de doces, na capital do país.

Na sexta-feira, as autoridades somalis anunciaram a morte de mais de 100 alegados membros do Al-Shebab em confrontos na região de Hiran, no centro do país.