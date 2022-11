Ana Abrunhosa diz que "não há melindres" com o Presidente da República 

Presidente da República disse que não a perdoará se a taxa de execução dos fundos europeus não é aquela que acha que deve ser.

E prosseguiu, ainda dirigido à ministra, com um aviso sobre a execução dos fundos europeus.

"Este é um dia super feliz, mas há dias super infelizes. E verdadeiramente super infeliz para si será o dia em que eu descubra que a taxa de execução dos fundos europeus não é aquela que eu acho que deve ser. Nesse caso não lhe perdoo. Espero que esse dia não chegue, mas estarei atento para o caso de chegar", declarou.

Hoje, a ministra explicou aos jornalistas que a intervenção do PR "foi num ambiente muito informal" e que a sua preocupação é "perfeitamente legítima".

"Estamos num momento em que temos recursos financeiros à nossa disposição, muitos recursos financeiros, mas todos também sabemos, e não é só no nosso país que o setor da construção é um setor onde os preços aumentam todas as semanas, muitas das vezes os concursos ficam desertos, portanto, a execução dos projetos demora mais do que aquilo que desejamos", justificou.

Acrescentou que a preocupação do PR sobre os fundos europeus "é legítima" e a forma informal como se dirigiu à ministra "é porque tem amizade".

"Eu já ouvi muitas vezes o senhor Presidente da República a preocupar-se com a execução dos fundos", disse.

Ana Abrunhosa explicou, ainda, que as declarações de Marcelo Rebelo de Sousa foram feitas após a sua intervenção onde disse que o projeto inaugurado na Trofa tinha usado fundos europeus, tinha feito uma homenagem aos autarcas e "referido que a vida pública é uma vida de grande entrega, de grandes dificuldades e exposição".

"Portanto, nessa sequência, é normal que o senhor Presidente da República tenha feito a intervenção que fez", rematou.

A ministra da Coesão Territorial referiu também que o Governo "está atento" aos fundos comunitários e "está sempre preocupado".

Apontou, no entanto, que a responsabilidade da execução dos fundos comunitários "é a diferentes níveis".