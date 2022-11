Explosão em piscina de hotel provoca cinco feridos no Estoril

Funcionários foram levados para o hospital.

Cinco pessoas ficaram feridas numa explosão, durante a tarde deste domingo, no reservatório da piscina do Hotelde quatro estrelas Vila Galé, no Estoril, em Cascais.Os feridos, que apresentam queimaduras superficiais, são funcionários da unidade hoteleira.Segundo informação divulgada pelo Cascais24, os bombeiros do Estoril foram chamados para o local e as operações de socorro ocorreram no próprio hotel.Quatro funcionários foram transportados para o hospital de Cascais e o outro para o hospital de Santa Maria, em Lisboa.No local estiveram 12 bombeiros, apoiados por cinco veículos, das corporações de Alcabideche e Estoril, bem como agentes da PSP e a tripulação da VMER.