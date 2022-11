"O meu coração está partido": Nick Carter reage à morte do irmão

Também a irmã gémea de Aaron, Angel Carter, prestou homenagem no Instagram ao rapper que perdeu a vida este sábado.

O cantor Nick Carter, membro da banda americana"O meu coração está partido. Embora o meu irmão e eu tenhamos tido uma relação complicada, o meu amor por ele nunca desvaneceu", escreveu Nick numa publicação no Instagram, onde partilhou várias fotografias com Aaron. O cantor acrescentou ainda que "por vezes queremos culpar alguém ou algo por uma perda, mas a verdade é que o vício e a doença mental são os verdadeiros vilões aqui", referindo-se aos consumos de álcool e de drogas do irmão mais novo."Sentirei a falta do meu irmão mais do que alguém alguma vez saberá. Eu amo-te. Agora podes finalmente ter a paz que nunca conseguiste encontrar aqui na terra....Eu amo-te irmãozinho", escreveu ainda Nick.Também a irmã gémea de Aaron, Angel Carter, prestou homenagem no Instagram ao rapper que perdeu a vida este sábado. "Vamos sentir a tua falta. Meu engraçado e doce Aaron, tenho tantas lembranças tuas e minhas. Sei que agora estás em paz. Vou levar-te comigo até ao dia em que morrer e poder ver-te novamente", escreveu Angel.