Benfica goleia Estoril Praia e reforça liderança no 23.º jogo sem perder

Jogo decorreu no estádio António Coimbra da Mota.

O Benfica venceu este domingo na visita ao Estoril Praia por 5-1, na 12.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol, e reforçou a liderança do campeonato, somando a 23.ª partida sem derrotas desde o arranque da temporada.

No Estoril, os 'encarnados' adiantaram-se no marcador com um golo do croata Petar Musa, aos 25, e ampliaram a vantagem com um 'bis' de António Silva, aos 30 e 40, um tento de João Mário, aos 67, e um do sérvio Ristic, aos 89, com o Estoril a reduzir por Serginho, aos 90+1, garantindo o melhor arranque de invencibilidade do século XXI, com 23 jogos sem derrotas (19 vitórias e quatro empates) nas diferentes competições.

Com esta vitória, o Benfica aproveita a derrota do Sporting de Braga e reforça a liderança, com oito pontos de avanço para o segundo lugar, agora na posse do FC Porto, enquanto o Estoril Praia, que não vence há três jogos, é 10.º, com 16

Vlachodimos; Bah, António Silva, Otamendi e Grimaldo; Florentino e Enzo; Chiquinho, Rafa e João Mário; Musa