Português mata quatro pessoas em Espanha

Um português, de 35 anos, foi identificado e detido pela Guardia Civil por suspeita de ter sido o autor de um atropelamento intencional que na madrugada de este domingo matou quatro pessoas e feriu outras dez em Torrejon de Ardoz, nos arredores de Madrid, Espanha. Na viatura do suspeito seguiam dois filhos menores e um sobrinho que ainda não foi identificado e que este domingo estava a ser procurado. Debaixo de um banco foram encontrados milhares de euros em notas de 10, 20, 50 e de 100.