Combate à pobreza e à subnutrição infantil são prioridades do OGE 2023 em Timor-Leste

Taur Matan Ruak tem como lema "investimento produtivo e crescimento inclusivo para as gerações futuras".

O primeiro-ministro de Timor-Leste disse esta segunda-feira no parlamento que o combate à pobreza e à subnutrição infantil e a melhoria da segurança alimentar são duas das prioridades do Orçamento Geral do Estado (OGE) para 2023.

O objetivo, disse Taur Matan Ruak, é "ultrapassar o subdesenvolvimento infantil, aumentar a qualidade nutritiva dos alimentos consumidos e potenciar o desenvolvimento de uma sociedade saudável e ativa, com crianças bem alimentadas, famílias prósperas e populações fortes, em que a divulgação de boas práticas sobre nutrição e segurança alimentar se encontra acessível a toda a população".





Taur Matan Ruak falava no arranque do debate na generalidade da proposta de lei do OGE para 2023, que tem como lema "investimento produtivo e crescimento inclusivo para as gerações futuras".