Ex-primeiro-ministro do Paquistão promete retomar marcha de protesto na terça-feira

Manifestação foi adiada após uma alegada tentativa de assassínio contra o antigo governante.

O ex-primeiro-ministro do Paquistão prometeu retomar na terça-feira uma marcha de protesto contra o atual Governo, suspensa na quinta-feira após uma alegada tentativa de assassínio contra o antigo governante.

Numa mensagem ao país, a partir do hospital, Imran Khan exigiu novamente uma investigação ao tiroteio e a renúncia de três personalidades poderosas do governo e dos militares que acusa de terem planeado o seu assassínio.





O líder do partido paquistanês Tehree-e-Insaf (PTI) foi deposto do cargo em abril após o parlamento ter rejeitado uma moção de confiança no Governo.