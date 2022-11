Hospital de Faro troca cadáveres e corpo é cremado contra a vontade da família

Administração assumiu a falha grave na morgue.

O Hospital de Faro trocou dois cadáveres e um deles foi cremado indevidamente, contra a vontade da família.A administração do Centro Hospitalar Universitário do Algarve já assumiu a falha grave na morgue, ocorrida no dia 3 de Novembro.A falha provocou uma troca da identifição dos corpos de dois doentes falecidos, levando a que um dos corpos fosse recolhido pela agência funerária para cremação.O centro hospitalar abriu um inquérito interno para apurar responsabilidades e todos os elementos da administração colocaram o lugar à disposição.