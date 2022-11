Administração do Centro Hospitalar do Algarve coloca cargos à disposição após troca de cadáveres

Um dos corpos foi indevidamente recolhido e cremado.

Os membros do conselho de administração do Centro Hospitalar Universitário do Algarve (CHUA) anunciaram, esta segunda-feira, ter colocado os seus cargos "à disposição" após uma troca de cadáveres, que levou um deles a ser "indevidamente" recolhido e em seguida cremado.

"O Centro Hospitalar Universitário do Algarve abriu um inquérito interno, depois de ter sido detetada uma falha grave na morgue, ocorrida no passado dia 03 de novembro, que gerou uma troca na identificação dos corpos de dois doentes falecidos no Hospital de Faro", lê-se numa nota enviada à imprensa.