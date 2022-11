16 passageiros detidos nos aeroportos portugueses por documentação falsa

No aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa, foram detidos "13 cidadãos estrangeiros por uso de documento fraudulento, quando estes tentavam embarcar com destino a Cancun e a Istambul", pode ler-se em comunicado enviado às redações.

Também no aeroporto do Porto, "foram detidos outros dois cidadãos estrangeiros por uso de documento de viagem fraudulento e por uso de documento de viagem alheio, no controlo documental à saída de território nacional, com destino a Dublin", avança o SEF.Nos Açores, em Ponta Delgada, um homem foi detido por posse de documento de viagem fraudulento quando tentava embarcar para Toronto.