Jovem que atropelou mortalmente três pessoas na A42 condenado a pena suspensa

Sandro Ferreira, condutor acusado de atropelar mortalmente 3 pessoas na A42, em Paços de Ferreira, foi condenado a 4 anos e 6 meses de pena suspensa.

Entre as três vítimas mortais está um militar da GNR, o condutor do reboque e uma das ocupantes do carro conduzido por Sandro, uma jovem de 16 anos.

Em causa estão quatro crimes, três de homicídio por negligência de forma grosseira e um de condução perigosa.Terá de frequentar curso de prevenção rodoviária, ser acompanhado pelos serviços prisionais, entregar a uma associação 3 mil euros e proibido de conduzir durante 1 ano e meio.