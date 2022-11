“Não nos sentimos seguros”: Passageiros da Carris assustados com ataques a autocarros

Em apenas uma semana já foram quatro os autocarros apedrejados, provocando mais de uma dezena de feridos.

Mais um autocarro da Carris foi apedrejado, no sábado à noite, na Rua Fonseca Benevides, no Bairro do Casalinho da Ajuda, em Lisboa. Os passageiros relataram que ouviram um grande estrondo e aperceberam-se que uma pedra grande atingiu o autocarro, partindo um dos vidros. O ataque provocou vários estilhaços, mas ninguém ficou ferido.



Em apenas uma semana já foram quatro os autocarros apedrejados, provocando mais de uma dezena de feridos. Dois dos ataques aconteceram precisamente na Ajuda. Moradores contaram ao CM que estão cada vez mais assustados e com receio de utilizar os transportes públicos, principalmente durante a noite. "Não nos sentimos seguros na rua e, às vezes, até encontramos janelas dos nossos apartamentos partidas", afirmam. Querem que o problema seja resolvido o mais rápido possível. Há também queixas de moradores com carros apedrejados. Em todos os casos, a PSP comunicou os ataques ao Ministério Público. Até ao momento não há detidos.