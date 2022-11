Travagem de autocarro fere três passageiros em Oeiras

Acidente ocorreu no Largo Henrique Paiva Couceiro, junto à estação da CP de Oeiras.

Três passageiros de um autocarro da Vimeca ficaram feridos, pelas 14h40 desta segunda-feira, depois de o pesado de passageiros em que seguiam ter feito uma travagem brusca, o que levou à queda dos passageiros.

O acidente ocorreu no Largo Henrique Paiva Couceiro, junto à estação da CP de Oeiras. O sinistro ocorreu devido a um automóvel que se terá atravessado bruscamente no percurso do autocarro.

Fonte do corpo de bombeiros de Oeiras disse ao CM que uma mulher caiu no interior do pesado de passageiros, e outra embateu com a cara num varão do veículo.

Só estas duas mulheres foram transportadas ao Hospital de São Francisco Xavier, em Lisboa.