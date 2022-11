Detido homem que despia e filmava crianças em Leiria

Um operário fabril, de 36 anos, obtinha prazer sexual a ver imagens de crianças nuas que ele próprio filmava em casa. Foi detido pela Polícia Judiciária (PJ) de Leiria e está em prisão preventiva.





Estrangeiro e com residência na região de Leiria, o suspeito aproveitava-se da presença regular de crianças em casa, entre os quais filhos e outros familiares da mulher com quem residia, para obter as imagens.

Conheça a história completa no site do Correio da Manhã