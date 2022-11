Mulher de 70 anos ganha cerca de 400 mil euros em duas raspadinhas com diferença de dias

Vencedora garante que não vai deixar de jogar porque adora raspadinhas.

Uma mulher, de 70 anos, de Delaware, nos EUA comprou duas raspadinhas, com a diferença de dias e ganhou prémios no valor de mais de 400 mil euros.

Segundo o The Washington Post, a norte-americana comprou uma das raspadinhas em outubro, num posto de combustível. Uma delas tinha 100 mil euros, reclamou o prémio a 20 de outubro e no regresso a casa decidiu comprar três raspadinhas, onde tinha um prémio de 300 mil euros.

Segundo o comunicado oficial divulgado pela lotaria estadual, a vencedora pediu para não revelar o nome Da segunda vez que ganhou, a mulher ficou incrédula, sentada, quase sem acreditar na sorte que tinha tido.

A vencedora pondera depositar parte do dinheiro no seu fundo de reforma e garante que não vai deixar de jogar porque adora raspadinhas.



Nos Estados Unidos da América, os ganhos nos jogos da lotaria são tributados em 6,6%. Contudo, em Delaware os ganhos não estão sujeitos à taxa de imposto, ficando os vencedores com a totalidade do prémio.