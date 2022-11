Homem violou e agrediu mulher em Felgueiras

Em comunicado, a PJ refere, esta terça-feira, que o suspeito entrou na casa a vítima, tendo "agredido violentamente e submetido à prática de atos sexuais de relevo". Após conhecimento dos factos, a PJ, em colaboração com a GNR de Felgueiras, encetou diligências que permitiram recolher indícios da prática dos crimes e respectiva autoria, culminando com a detenção do agressor.

O homem não tem antecedentes criminais. Vai ser presente a primeiro interrogatório judicial para aplicação das medidas de coação.