Homem de 24 anos detido por suspeita de três crimes de tentativa de homicídio

Detido já com antecedentes criminais pelos crimes de roubo, sequestro, detenção de arma proibida e tráfico de droga.

A Polícia Judiciária do Porto deteve um homem, de 24 anos, por suspeita de três crimes de homicídio na forma tentada e detenção de arma proibida. O caso remonta a 15 de julho, no bairro da Pasteleira, no Porto.