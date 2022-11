Estátuas de bronze com 2300 anos descobertas em Itália

"É uma descoberta muito significante, excecional", disse Jacopo Tabolli, que lidera o projeto arqueológico.

Um grupo de arqueólogos descobriu mais de duas dezenas de estátuas de bronze com 2300 anos durante escavações na região da Toscana, em Itália.

As estátuas foram encontradas nas duas últimas semanas durante as escavações nuns banhos termais em San Casciano dei Bagni, uma cidade localizada numa colina a cerca de 160 quilómetros do norte de Roma, onde os arqueólogos têm feito escavações nos últimos três anos.

"É uma descoberta muito significante, excecional", disse à Reuters Jacopo Tabolli, professor assistente da Universidade para Estrangeiros de Siena, que está a liderar o projeto arqueológico.



Segundo a agência de notícias italiana ANSA, citada pela Reuters, as estátuas têm 2300 anos. Tabolli acrescenta que as estátuas costumavam adornar um santuário antes de serem imersas nas águas termais numa espécie de ritual.

Segundo o especialista, as estátuas foram cobertas com seis mil moedas de bronze, prata e ouro, o que, juntamente com as águas quentes de San Casciano, permitiu que as peças fossem preservadas "quase como no dia em que foram imersas".

No total, foram encontradas 24 estátuas grandes e várias estatuetas mais pequenas.