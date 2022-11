Restaurante em Alcântara fica submerso devido à chuva intensa

Nível da água atingiu os dois metros de altura.

Carros submersos em Alcântara

O restaurante 'Cantinho de Alcântara', na Rua da Fábrica da Pólvora, ficou submerso durante a manhã desta terça-feira devido à chuva intensa que se fez sentir em Lisboa.O nível da água atingiu os dois metros de altura.O restaurante não apresenta danos consideráveis porque a proprietária instalou uma porta estanque e uma válvula de tiragem de água que acabaram por prevenir a inundação do estabelecimento.Segundo conta ao, há "cinco ou seis anos que não acontecia esta situação de cheias".Naquela zona, vários carros ficaram submersos. O comandante de operações, José Faria confirmou àque 18 viaturas ficaram danificadas e que no local estão três operacionais dos sapadores de bombeiros, apoiados por cinco viaturas e ainda 15 elementos da junta de freguesia de Alcântara que estão a apoiar na remoção dos destroços e pernadas de árvores."Temos ainda trabalho sensivelmente para mais uma hora e meia, duas horas", adiantou José Faria. Tudo o que ficou danificado na via pública vai ser retirado e deixado na zona do jardim que foi afetado para depois os serviços do munícipio darem continuidade à ocorrência. Em termos da eletricidade do jardim, alguns candeeiros ficaram também danificados e no local encontra-se já uma equipa técnica de eletricistas da Câmara Municipal de Lisboa que está a tomar conta da situação e a verificar se existem problemas de curto circuito.