Novo adjunto de ministra tem 21 anos, não tem experiência e entra com salário de 4000 euros

A ministra Mariana Vieira da Silva contratou um jovem de 21 anos recém-licenciado e sem experiência profissional.





Tiago Alberto Ramos Cunha nasceu no Porto, é o novo adjunto da ministra da Presidência e ganha um salário de cerca de 4000 euros. O despacho publicado na passada segunda-feira em ‘Diário da República’ revela que o jovem adjunto terminou este ano a licenciatura em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade do Porto e ainda nem sequer concluiu o mestrado.

Numa nota para o ‘JN’, o ministério declarou que a nomeação se baseou "na adequação do perfil do nomeado à natureza das funções do gabinete, nos termos da lei e com plena observância das regras aplicáveis, incluindo a remuneração, seguindo o princípio que para trabalho igual salário igual, independentemente da idade". E diz também que "a filiação partidária no Partido Socialista nunca foi critério de recrutamento".