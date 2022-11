Já há data marcada para a reabertura das pistas de esqui da Serra da Estrela

A estância de esqui da Serra da Estrela, localizado perto da Covilhã, vai voltar a abrir portas no próximo dia 10 de dezembro. A data foi anunciada esta terça-feira pela própria estância.

As infraestruturas para a realização da atividade na neve já estão prontas e os preparativos para a reabertura das pistas já estão a ser executados. Contudo, ainda não foram revelados os valores dos passes que permitem utilizar os meios mecânicos para subir a montanha, os chamados

, para o ano de 2022-2023.

A estância está a promover a venda de vouchers-oferta, de vários valores, que podem, posteriormente, ser utilizados não só para comprar os porfaits como para alugar o material de esqui.A estância da Serra da Estrela conta atualmente com um total de 21 pistas, com os mais variados graus de dificuldade, desde as verdes (que são as mais fáceis) às pretas (que são as mais complexas). A estância tem um processo inovador de produção de neve artificial que garante 120 a 150 dias de neve por ano.