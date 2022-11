Homem detido por abusar sexualmente de crianças em Espinho e Vila Nova de Gaia

A Polícia Judiciária (PJ) deteve um homem suspeito de abusar sexualmente de menores de forma agravada, desde outubro de 2020, em Espinho e Vila Nova de Gaia.

O detido era companheiro de um familiar próximo das vítimas, tendo-se aproveitado da afinidade que tinha com as mesmas, bem como da inexperiência resultante da idade de ambas para as forçar, várias vezes, a práticas sexuais.

Segundo comunicado da PJ, "os abusos apenas foram revelados agora pelo facto de as vítimas, atualmente de cinco e 14 anos de idade, temerem o agressor, bem como que o seu relato não fosse considerado verdadeiro em oposição ao do adulto abusador".O homem, de 33 anos de idade, que não possui antecedentes criminais, foi presente a primeiro interrogatório judicial, tendo ficado sujeito às seguintes medidas de coação: apresentação periódica às autoridades e obrigação de tratamento médico.