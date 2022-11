Moradores da Estrela passam noites em branco devido às obras do Metro

Habitantes reclamam do ruído que se prolonga pela noite dentro. Metro prevê que trabalhos mais barulhentos durem até ao final do ano.

Há cerca de quase uma ano que os moradores que vivem perto do local onde vai nascer a estação de metro da Estrela têm noites marcadas pelo forte ruído. As obras estão relacionadas com a construção da linha circular, que vai ligar a estação do Rato à dos Cais do Sodré e ainda criar duas novas estações, na Estrela e em Santos.

O estaleiro encontra-se montado nos terrenos do antigo Hospital Militar da Estrela, em Lisboa.



Segundo o jornal

, os moradores estão cansados do barulho que, durante a madrugada, não os deixa dormir.

A Câmara de Lisboa emitiu uma Licença Especial de Ruído que providencia uma autorização legal ao Metropolitano para realizar trabalhos de construção civil ruidosos temporários e em horários alargados.



O Metro prevê que os trabalhos ruidosos de escavação estejam concluídos naquele local até ao final de 2022.

Público