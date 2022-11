Morreu a cantora brasileira Gal Costa

A cantora Gal Costa, que era considerada uma das grandes vozes da música brasileira, morreu aos 77 anos, avançou a assessoria de imprensa da cantora, citado pelo site

.

A causa da morte ainda não foi revelada, contudo a artista tinha feito recentemente uma pausa nos espectáculos que tinha agendados, após ter sido operada para retirar um nódulo na fossa nasal direita.

A cantora era uma das atrações do festival Primavera Sound, que aconteceu em São Paulo no fim de semana passado, mas teve a sua participação cancelada à última hora.O espetáculo "As várias pontas de uma estrela", era o tema da digressão que a artista estava a preparar e onde iria recordar os grandes sucessos dos anos 80, como "Açaí", "Nada mais", "Sorte" e "Lua de mel".Em atualização.