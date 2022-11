178 pessoas com o mesmo nome batem recorde do mundo do 'Guinness'

Pessoas chamadas Hirokazu Tanaka encontraram-se no Japão.

Um grupo de 178 pessoas, todas chamadas Hirokazu Tanaka, reuniram-se este sábado, em Tóquio, no Japão e quebraram o recorde de 2005.

O antigo recorde pertencia a 164 pessoas com o nome de Martha Stewarts.



Um Hirokazu Tanaka, de 53 anos, criou o grupo Tanaka Hirokazu para tentar juntar todos os que tinham o mesmo nome.

Houve quem viajasse do Vietname, de propósito, para o encontro. Todos os participantes tinham de usar uma t-shirt com o nome e a mesma grafia, de acordo com as regras do Guinness World Record.



O grupo de 178 Hirokazu Tanakas incluía uma criança e um idoso de 80 anos.