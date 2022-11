FC Porto SAD "solidária" com Sérgio Conceição por "expulsão exagerada" em Mafra

Técnico dos azuis e brancos foi expulso com cartão vermelho direto após ter pontapeado uma bola que já se encontrava fora do terreno de jogo.

A SAD do campeão nacional FC Porto manifestou-se, esta quarta-feira, "solidária" com o treinador Sérgio Conceição, que "voltou a ser alvo de uma expulsão exagerada", na vitória em Mafra, na terça-feira, relativa à Taça de Portugal de futebol.

"Os ataques constantes a Sérgio Conceição parecem resultar numa tendência para um escrutínio excessivo de todas as ações que ocorrem no banco do FC Porto. Como consequência, tornou-se fácil expulsar o nosso técnico, mesmo quando estão em causa atitudes que são objeto de muito maior tolerância noutros bancos e noutros contextos", vincam os 'dragões', em comunicado publicado através do seu sítio oficial na Internet.

Sérgio Conceição, de 47 anos, foi expulso com cartão vermelho direto pelo árbitro Hélder Malheiro, aos 64 minutos da vitória em Mafra (3-0), num embate da quarta eliminatória da prova 'rainha', após ter pontapeado uma bola que já se encontrava fora do terreno de jogo.