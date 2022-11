Rússia ordena a retirada de tropas em Kherson

Anúncio marca uma pontencial viragem na guerra.

O Ministro da Defesa russo, Sergey Shoigu, ordenou, esta quarta-feira, a retirada das forças russas na região ocupada de Kherson e exortou que assumissem linhas defensivas na margem oposta do rio Dnipro, avança a reuters.A retirada das tropas surge numa altura em que as tropas ucranianas avançam em direção à cidade.Numa entrevista de televisão, o General Sergei Surovikin, afirmou que já não era possível manter a cidade abastecida."Vamos salvar as vidas dos nossos militares e a capacidade de combate das nossas unidades". Mantê-los na margem direita (ocidental) é fútil. Alguns deles podem ser utilizados noutras frentes", disse Surovikin.O anúncio marca um dos recuos mais significativos da Rússia e um potencial ponto de viragem na guerra, agora perto do fim do seu nono mês.