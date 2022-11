“Corpos eram levantados sem reconhecimento”: Antigo funcionário revela ter assistiado a duas trocas de cadáveres dentro de morgue do Hospital de Faro

Muitos agentes funerários iam levantar os corpos apenas com um papel assinado por um familiar e os corpos eram levantados sem reconhecimento. E às vezes a assinatura não batia certo com a dos documentos." A denúncia foi feita ao

por António Caliço, ex-funcionário da morgue da unidade de Faro do Centro Hospitalar e Universitário do Algarve (CHUA), onde uma troca de cadáveres de dois homens - um francês, que foi cremado indevidamente, e um britânico, ambos com cerca de 70 anos - levou os elementos do Conselho de Administração a pedir a demissão.Saiba mais no Correio da Manhã