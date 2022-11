Drones de combate desenvolvidos em Portugal vão carregar entre duas a oito granadas

O que está a ser feito na Ucrânia - drones que, furtivamente, lançam granadas sobre os russos - já estava a ser desenvolvido em Portugal antes da guerra. Os drones portugueses vão carregar entre duas e oito granadas, explosivas ou de fumo, cada uma com 200 gramas. "Temos em testes esses primeiros drones de combate portugueses", adianta ao CM o Chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas (CEMGFA), almirante António Silva Ribeiro.Saiba mais no Correio da Manhã