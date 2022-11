Democratas conquistam lugar na Câmara dos Representantes pelo Novo México, nos EUA

Apesar dos parabéns dados aos Democratas, a republicana Herrell criticou as mudanças feitas pelos deputados estaduais democratas.

Os democratas conquistaram um lugar na Câmara dos Representantes pelo estado norte-americano do Novo México que estava nas mãos dos republicanos, com a atual congressista Republicana Yvette Herrell a admitir derrota face ao democrata Gabe Vasquez.

Apesar de dar os parabéns a Vasquez, Herrell criticou na quarta-feira as mudanças feitas, por deputados estaduais democratas, aos limites administrativos do distrito do Novo México (sudoeste) ao qual concorreu, que disse terem retirado voz às comunidades rurais.





No estado de Connecticut (nordeste), a democrata Jahana Hayes conseguiu a reeleição para um terceiro mandato na Câmara dos Representantes, ultrapassando a concorrência do antigo senador estadual republicano George Logan.