Turistas norte-americanos encontrados mortos num Airbnb no México

Três turistas norte-americanos foram encontrados mortos a 30 de outubro num apartamento alugado através de Airbnb, na Cidade do México, no México. Os amigos Kandace, Jordan e Courtez visitavam a capital mexicana para celebrar o Dia dos Mortos.

De acordo com o

o gabinete do Ministério Público da Cidade do México, abriu uma investigação sobre as mortes e disse tudo indicava que tinham morrido de envenenamento por monóxido de carbono.

A Airbnb disse ao The Independent que as mortes foram uma "terrível tragédia" e que a empresa vai ajudar na investigação.Segundo a Reuters, as autoridades mexicanas continuam a investigar, apesar de uma das autópsias ter revelado que a vítima morreu por inalação de monóxido de carbono.