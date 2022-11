380 crianças infetadas com HIV através de transfusões de sangue contaminado

No Reino Unido, 380 crianças ficaram infectadas com o vírus da HIV depois de terem recebido transfusões de sangue contaminado durante o tratamento de doenças.

No Reino Unido, 380 crianças ficaram infectadas com o vírus da HIV depois de terem recebido transfusões de sangue contaminado durante o tratamento de doenças.Segundo o The Sun, as 'dádivas' de sangue foram pagas e vieram de prisioneiros e toxicodependentes.