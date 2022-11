Fãs criam estátua de nove metros de altura em honra a Elon Musk

Monumento está avaliado em cerca de 600 mil euros.

Um grupo de fãs de Elon Musk criou uma estátua no estado de Austin, no Texas, EUA, em homenagem ao novo dono do Twitter. A figura de Elon Musk está em cima de um míssil com a sigla GOAT (traduzido para "o melhor de todos os tempos").

A empresa de criptomoedas Elon GOAT Token referiu no Twitter que pretende apresentar o monumento, avaliado em cerca de 600 mil euros, ao multimilionário amerciano. "Só queremos conhecer o homem e dar-lho. Afinal, é o humano vivo mais inovador, daí o GOAT - Melhor de Todos os Tempos".





Segundo o

, a estátua, feita de alumínio, foi construída pelos escultores canadianos Kevin e Michelle Stone, que explicam que gastaram mais de 700 horas até que ficasse pronta.

Daily Mail